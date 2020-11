Hárommilliomodik mérföldkőhöz értek a tószegi bicikligyárban

A napokban elkészült a hárommilliomodik kerékpár az Accell Hunland Kft. tószegi gyárában. A szóban forgó kétkerekű a cég legnépszerűbb szériájának darabja, egy homok színű Haibike típusú elektromos kerékpár.

Az olyan ikonikus kétkerekűek gyártója, mint az említett Haibike, a Ghost, Winora, Lapierre vagy Raleigh már húsz esztendeje készít bicikliket több mint harminc ország számára. A tószegi üzemben született az ország első e-bike-ja, az európai elektromoskerékpár-gyártás hazai központja ma 98,5 százalékban már elektromos modelleket értékesít, néhány éven belül pedig ezt az arányt 100 százalékra szeretnék növelni. A jeles állomás így a kerékpárgyártásban és az e-mobilitás terén egyaránt mérföldkőnek számít a hazai piacon.

– Míg az Accell Hunland 2001-es indulásakor a piaci igényeknek megfelelően hagyományos közép- és felsőkategóriás kerékpárokat készítettünk, mára 98,5 százalékban prémium- és felsőkategóriás e-bikeok kerülnek le a gyártósorokról – mondta Vass Attila, a cég ügyvezető igazgatója a jubileumi gyártás kapcsán rendezett virtuális sajtótájékoztatón.

Magyarországon komoly fejlődésnek indult a kerékpáros kultúra az elmúlt években. Jeroen J. Both, az Accell Group ellátási lánc vezetője is úgy látja, hogy a német és holland minta után itt is egyre többen választanak biciklit a mindennapok közlekedési eszközeként, és hajlandóak akár többet fizetni egy minőségi darabért.

– A vállalatcsoportunk négy legfontosabb összeszerelő bázisának egyike a tószegi gyár, amelynek a jövőben is vezető szerepet szánunk. Néhány éven belül kizárólag e-kerékpárokat szeretnék készíteni Magyarországon – tért ki a távlati tervekre a vezető kiemelve a megyebeli gyár fontosságát.