Ízletes, de még elég drága a magyar dinnye

Kevesebb termésre lehet számítani az esőhiány miatt.

Mint annyi más helyen, a megyeszékhely piacán is a napokban kezdték el árusítani a hazai dinnyét, ugyanis az első termés a legtöbb termelőnél a múlt héten érett be. Egy, a hírportálunk által megkérdezett gazda jó minőségű, de kevés termésről beszélt, amit a viszonteladók véleménye is alátámaszt. Szerintük ugyanis a melegnek köszönhetően sokkal finomabb és zamatosabb az idei görögdinnye a tavalyihoz képest.

A fegyverneki Huber István hírportálunknak elárulta, hogy a tavalyihoz képest közel két hetet csúszott a dinnyeszezon. A termelő elmondta, az április tizedikén elültetett palánták most hoztak termést, így arra számít, hogy a melegnek köszönhetően a nemrég ültetett csemetéknek elég lesz ötven-hatvan nap a kifejlődéshez. Hozzátette azt is, hogy a növényvédő szerek, illetve a fólia ára jelentősen megnőtt, arról nem is beszélve, hogy a kevés csapadék miatt megugrott a vízfogyasztás is, hiszen napjában többször kell locsolni az ültetvényt.

– Sajnos sokkal kevesebb a termés – hangsúlyozta a gazda. – A múlt évi, négy-öt kötéshez képest most csak egyet-egyet találni a bokrokon. Ez nem csak nálunk van így, hiszen országszerte több termelővel tartom a kapcsolatot, és mindenkinek ez a tapasztalata. Felénk minimális volt a csapadék, az elmúlt napokban lévő nagy viharok is elkerültek minket.

A föld teljesen szétrepedezett, ezért naponta többször is locsolni és párásítani kell a növényeket. Mindezért azonban kárpótol az idei nagyszerű termés, ugyanis a meleg jóvoltából hamar megérett, és igazán ízletes görögdinnyével szolgálhatunk, mely egyaránt elmondható a sárga belű és a nosztalgia, azaz fekete héjú fajtára, illetve a sárgadinnyére is.

A nyolchektáros dinnyeföld tulajdonosa szerint ezen a héten az országban minden termés megérik, ez a mennyiség pedig szeptember végéig elegendő lesz.

A szolnoki piacon jelenleg változóak a dinnyeárak, kétszázhatvan-háromszázötven forint körül mozog a lédús gyümölcs kilója. Eddig viszonylag kicsi volt a felhozatal, hiszen a fóliában kevesebb termett, azonban ezentúl nem lesz hiány belőle. Ha pedig az időjárás kegyes lesz, és több termést tudnak betakarítani, akkor kedvezőbb lesz a jelenleg elég magas ár.

A szintén a szolnoki piacon áruló Sipos Béla viszonteladó kiváló minőségű dinnyét kapott. Elmondása szerint semmivel nem drágult, ráadásul finomabb is a tavalyihoz képest.

– Azt gondolom, hogy tavaly nem volt ilyen jó a termés, ami nem csak engem, hanem több kollégát is meglepett – mondta hírportálunknak. – Sokan sajnos félnek venni belőle, de azért a régi, jól bevált kóstolással könnyű meggyőzni a vásárlókat is!

A szintén a megyeszékhely vásárcsarnokában áruló Dudás Éva szerint is nagyon jól sikerült az első dinnyetermés.

– Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy sokkal finomabb a mostani termés a múlt évhez képest. Árakban pedig nem sok változást veszünk észre, talán egy kicsivel olcsóbban is tudjuk adni, mint tavaly.