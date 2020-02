Sokan végrehajtási árverésen vásárolnak lakást megyénkben

Az utóbbi években jelentősen megemelkedett lakásárak miatt is megéri végrehajtás alatt álló ingatlanokra licitálni – mondják a szakemberek.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverési oldalán a január huszonkilencedikei állapot szerint kettőezer ingatlanra lehet pályázni, melyek közül kilencvennégy megyénkben található.

A szolnoki Szabó István is a végrehajtási árverésre bocsátott ingatlanok között keresgél társasházi lakást.

– Jóval olcsóbban hozzá tud jutni így az ember egy lakáshoz. Ezek értékesítését ugyanis a kényszer szülte. Persze úgy soha nem licitálnék egyikre sem, hogy ne nézzem meg előtte! Az olcsón hirdetett ingatlan is lehet a felújítással együtt nagyon drága, nem véletlenül szabnak annyira alacsony árat – mondta a témáról a középkorú családapa.

Megyénkben legmagasabb kikiáltási áron egy szolnoki, Tömörkény utcai ingatlanra licitálhat, aki mélyebben a zsebébe tud nyúlni. A hétszáztíz négyzetméteres lakóház közművesített. A százhúsz négyzetméteres főépületben három szoba, két félszoba és hat egyéb helyiség található. Huszonegymillió-hatszázezer forintért kínálják.

Nem sokkal alacsonyabb kikiáltási áron vár új gazdára a Jászberény belterületén, a Zagyvapart utcában lévő, egyik oldalán hegyes szögű a többi oldalán egyenes vonalú telek közepén épült húszéves, hetvenhét négyzetméteres, tetőteres lakóház. Az ingatlanra húszmillió forintért lehet licitálni.

Társasházi lakások is akadnak az árverésre bocsátott ingatlanok között. A szolnoki, Ispán körúti tízemeletes panelházban tízmillió forintos kikiáltási áron harminchat négyzetméteres, másfél szobás társasházi lakást kínálnak, de liciteket várnak egy sokkal olcsóbb, kétmillió-négyszázezer forintért hirdetett Móra úti garzonra.

Ha az számít, hogy minél olcsóbban megszerezzünk egy lakást, és inkább a felújításra költenénk nagyobb összeget, keresgélhetünk a lista végén is. Legkevesebb pénzért egy karcagi, körülbelül harmincéves, közepes állapotú, részben felvizesedett, szilikát falú lakóházat próbálhatunk megszerezni, amit mindössze hetvenezer(!) forintért hirdettek meg.

Alattyánban szintén licitálhatunk olcsó belterületi lakóházra. Az ötven négyzetméteres, egy szobából, előszobából, konyhából, fürdőszobából álló házat kereken kilencvenháromezer-háromszázharmincnégy forintért bocsátották árverésre.

Hirdetnek Nagyréven is családi házat száznegyvenezer forintos induló licittel, Kőtelken pedig bontandó épületet kétszázezerért, de többek között Törökszentmiklóson is találni háromszázezer forintos kikiáltási áron családi házat, udvarral, gazdasági épülettel. Sőt, alacsony kikiáltási árú ingatlan Szolnokon is akad. Mindössze kilencvenhatezer forintért licitálhatunk egy lakóházra, mely egy gazdasági épülettel osztozik egy ezeregyszáz négyzetméteres portán. A Czakó Elemér utcában pedig ötvennégy négyzetméteres panellakást hirdetnek kilencszázezer forintos kikiáltási árról indulva.