Megszépülnek megyénk közterületei a támogatásnak köszönhetően

Könnyebbé válik a közterületek rendben tartása az ötezer főnél alacsonyabb lélekszámú településeken, a Magyar Falu Program pályázatán ugyanis kommunális eszközök beszerzésére pályázhattak. A támogatásból olyan gépeket vásárolhatnak, melyek a közterületek gondozásához járulnak hozzá. Megyénkben tizenöt település pályázott sikeresen.

Cibakházán elsőként kisteherautót vásárolnak a Magyar Falu Programban most elnyert közel tizenötmillió forintból.

– Önkormányzatunk tulajdonában van egy haszongépjármű, de az elég régi. Az éves szervizköltsége tavaly meghaladta az egymillió forintot, így mindenképpen szerettük volna lecserélni – vázolta a helyzetet Hegyes Zoltán polgármester. Az új kisteherautót a közfoglalkoztatásban és anyagmozgatásra egyaránt használják majd. Az összegből több kisebb eszközt is beszereznek majd.

Egy másik tiszazugi település ugyanilyen forrásból ágdarálóra pályázott. A közeljövőben ugyanis megtiltják a kerti hulladék égetését, Tiszasason a négy és fél millió forintból beszerzett gép alternatív lehetőséget nyújt a kisebb gallyak hasznosítására. Vágner István polgármester hírportálunknak korábban elmondta, akár a közterületen, akár a lakosságtól begyűjtött ágakat ledarálás után a brikettgyártó üzemben alapanyagként hasznosítják majd.

Abádszalókon már meg is vásárolták az elnyert közel négymillió forintból az eszközöket. Mint Balogh József polgármester rámutatott, hatvan hektárnyi zöldterületük van, ennek karbantartásához szükséges a beszerzett szárzúzó, amit használni tudnak a közmunkaprogramban gondozott mezőgazdasági területen is. Vettek egy utánfutót az eszközök hordozásához, fűkaszákat, motoros láncfűrészeket, valamint kompresszort is.

A megye legkisebb települése, Hunyadfalva is sikeresen pályázott, közel másfél millió forint támogatást nyertek el.

– Motoros fűkaszát és kistraktort szeretnénk az összegből vásárolni, ezzel megoldódna a közterületeken a fűnyírás gondja

– mutatott rá Vékonyné Házi Eszter polgármester.

Tiszavárkony önkormányzata az elnyert tizenhárommillió forint támogatásból szintén a közterületek rendben tartását oldaná meg.

– Nagy öröm, hogy nyertünk, negyvenöt-ötven lóerős kistraktort fogunk beszerezni a pénzből – számolt be róla Hegedűs István polgármester. – Fontos számunkra az eszközfejlesztés, mivel alig akad közfoglalkoztatott, akivel a közterületek rendezését megoldhatnánk. Szőlő településrészen van egy gyümölcsösünk is, amit szintén meg kell művelni. Veszünk a traktor mellé permetezőt is.

Kőtelken egy önjáró fűnyírótraktort vásárolnak a pályázaton elnyert mintegy másfél millió forintból.

– Az eszközt kiválasztottuk, nemsokára meg is vesszük. A tervek szerint a közterületek karbantartását végzik majd ezzel munkatársaink

– mondta Lovász Tibor, a település polgármestere.

Szajolban négy új eszközt tudnak beszerezni a nyertes pályázatnak köszönhetően.

– Két bozótvágót, egy sövénynyírót és egy ágdarálót vásárolunk a közel két és fél millió forintból. Nagy hasznát vesszük ezeknek a berendezéseknek, hiszen mintegy hetven hektárnyi zöldfelületet kell gondozni az illetékes munkatársaknak – hangsúlyozta Szöllősi József. A polgármester hozzátette, hogy az aprítékot a sportcsarnok fűtésére hasznosítják majd.

A Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése„ pályázatának döntési listája

Igénylő (önkormányzat) Megítélt támogatás (forint Abádszalók 3 958 895 Cibakháza 14 422 607 Csataszög 1 014 118 Hunyadfalva 1 461 886 Jászboldogháza 9 783 600 Kőtelek 1 499 999 Rákócziújfalu 6 677 000 Szajol 2 428 208 Tiszabő 3 074 498 Tiszaderzs 4 000 500 Tiszapüspöki 2 311 400 Tiszasas 4 432 300 Tiszasüly 5 977 709 Tiszavárkony 12 999 784 Tomajmonostora 1 956 150

Forrás: kormany.hu

Bander József, Tiszapüspöki polgármestere közösségi oldalán tette közzé, hogy a kétmillió-háromszázezer forintos támogatásnak köszönhetően rézsűvágót vásárolnak. A gép az elhagyatott ingatlanok előtti gaztalanítást segíti majd.

Jászkarajenő pedig nyolcmillió-hatszázezer forintot nyert. Palya István polgármester arról számolt be, az összeget elsősorban egy nagy teljesítményű traktor vásárlására költik. A gépet főként a falurendezési munkálatoknál alkalmazzák majd.