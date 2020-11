Már meg lehet kóstolni az első idei tiszazugi borokat

Az előrejelzések szerint a Tiszazugi Hegyközségben hatvanezer mázsa szőlőre számítottak, de mindössze negyvenezernyi termett. Az időjárás rovására írható harmincszázalékos kiesés fajtánként eltérő mértékben oszlott meg.

– A gazdák a korábbi évek alacsony árai miatt visszafogottabban permeteztek, leginkább csak kontaktszereket alkalmaztak, hogy olcsóbb legyen a növényvédelem, ennek meg is lett a következménye. A csapadékszünet, majd a nagy esőzés peronoszpóra problémát okozott, ami a cabernet fajtát nagyon rosszul érintette – vázolta a helyzetet Stinner Ferenc, a Tiszamenti Szőlőtermelők Szövetkezetének elnöke.

– A legtöbb fajtánál voltak veszteségek, a lényeredékkel esetenként problémák adódtak. Rossz volt az idei gyümölcstermés, ami az illatos és korai szőlőknek feldobta az árát, alig jutott a borászatokba – számolt be tapasztalatairól.

Emelkedett a borszőlők felvásárlási ára, de lényegesen kevesebb termés lett.

– A tavalyihoz képest magasabb árat kaptunk, a kék szőlőkért kilónként 95–105, míg a kommersz fehér szőlőkért 75–78 forintot. Ami nem érte el a tíz évvel ezelőtti összegeket – emelte ki.

Gyorsan lement a szüret, alig több mint egy hónap telt el az első és utolsó fajta között.

– A szüret végére érkezett meg a csapadék, a kövidinka meg tudta szívni magát, jó lényeredékű lett. Ugyanakkor lóhalálában megy a feldolgozás – avatott be Stinner Ferenc. – Érdekes és tanulságos év volt az idei, az ár javult, de a mennyiség kevés lett, ezáltal a hektáronkénti árbevétel nem sokat változott – foglalta össze.

Hozzátette: ez a tendencia nem állítja meg a kivágási kedvet. A fiatalok nem veszik át az ültetvényeket, hiszen nem biztosít stabil, tartós jövedelmet.

– A földek korszerűsítésére van szükség, magasabb tőállásra kell beállni, így hektáronként nagyobb mennyiség érhető el – szögezte le.

Telepítéssel próbálta átvészelni a nehezebb időszakot

Borászati szempontból jó évet zártak Tiszaföldváron.

– Szép szőlőt szedtünk le minőségben és cukorfokban is, egészségesek voltak a fürtök. Tavaly 28–30, idén legalább 35 mázsát szüreteltünk. A koraiakból készül borokat már lehet kóstolni – mondta Barcza Gábor, a Barcza Kézműves Borászat vezetője, aki a jövőt illetően mégsem bizakodó.

– A piac bedőlt, hiszen elmaradtak a megszokott rendezvények. Csak az augusztus és október közötti időszak segítette az életben maradást. A legnagyobb bizonytalanságot viszont az okozza, hogy nem látszik a járványhelyzet vége – utalt az elmúlt hónapokra Barcza Gábor, aki a fennmaradás és fejlődés érdekében igyekszik előretekinteni. Ezer tő szőlőt telepített a napokban.

– Az idei év megmutatta, hogy van kereslet a gyümölcsökre a piacokon. A felvásárlási árhoz képest akár hat-nyolcszoros összegben is lehet gondolkodni. Így a borszőlő mellett már csemegeszőlő is van az ültetvényen. Nem is akármilyen, egy különleges narancsízű, nagy szemű fehér fajta került a földbe. A tőkék viszont csak néhány év múlva válnak termővé – magyarázta a borász.