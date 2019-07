Már van magyar dinnye a piacokon

A megyeszékhely piacának kínálatában a magyar sárgadinnye már markánsan jelen van, görögdinnyéből azonban a legtöbb helyen még Görögországból származó gyümölcsöt találni. Jó hír azonban a magyar dinnyére sóvárgóknak, hogy az utóbbi napokban lehetett már honi földön termeltet is találni.

A megyei dinnyés gazdáknál is kaphatunk már az idei szedésből.

Kovács Erika kereskedő kedden vitt először magyar dinnyét a szolnoki piacra. Örömmel fogadták a kilónként háromszáznyolcvan forintért kínált csemegét a vevők is, akik már keresték egy ideje a hazait. Erika mindig ugyanattól a termelőtől vásárol. Szerinte ebben az évben is jó dinnyék termettek, csak kisebbek, tizenöt-tizenhat kilósnál nem nagyobbak.

Tugyi Zita és Szabó Imre is „ráharapott” a magyar dinnyére, amit idén most kóstolhatnak először. Vettek sárgadinnyét is. Ez utóbbi kilójáért százkilencven-háromszáznyolcvan forintot kérnek.

Huber István őstermelő Fegyvernek és Örményes között elterülő földjeiről már bő egy hete szedi a görögdinnyét.

– Idén nincs annyi dinnye, mint korábban, kevesebb lett rajtuk a kötés, a májusi hideg, majd az azt követő nagy hőkülönbségek miatt – számolt be a gazda.

– Szépek, de változó a méretük. Jelenleg naponta húsz-harminc darabot tudunk leszedni, de tíz napon belül már jobban beindul az érés. Legtöbbje tíz-húsz kilogrammos, most kilóját négyszáz forintért adom, korábban ötszáz forint volt. A kisebb, öt-hat kilós példányoknak kétszázötven forint kilója. A sárgadinnyék viszont nagyon szépek, azt már bő két hete elkezdtük szedni, és minőségtől függően háromszáz forint körül kínáljuk.

A termelő elárulta, van sötét héjú nosztalgiadinnyéjük is. A tapasztalatuk azonban az, hogy a vásárlók elsősorban a nagyobb terméseket keresik, mivel azok zamatosabbak, inkább szeletet vesznek a nagy méretűből, vagy ha nagy a család, megveszik az egészet, az öt-hat kilós példányokat nem nagyon viszik. Attól viszont egész biztosan nem kell tartania a vevőinek, hogy hamar elfogy a görögdinnye, mivel még a napokban is palántáztak, így előreláthatóan októberig kapható lesz náluk.

Jászapátin ifj. Pócs János dinnyészetében előreláthatóan július közepére érik be annyi görögdinnye, hogy tudnak eladni nagyobb mennyiséget is, kielégítve a helyi kereskedők igényét is.

– Egyelőre még csak „csipegetünk”, de amit leszedünk, az egyelőre kiváló minőségű – árulta el a termelő. – Szerencsé­re kedvező volt az éréshez a sok csapadék és a meleg. Csak májusban volt hideg idő, ami késleltette az érést. Ez a késés azonban nem feltétlenül jelent hátrányt, mert ha később kerül exportra, a külföldi piacon nem kell versenyeznie azokkal a dinnyékkel, melyekkel egyébként egy időben érik – magyarázta.

A sárgadinnyét viszont már július elején elkezdték szedni, igaz, az fóliasátorban termett, ahol védve volt az időjárás viszontagságaitól, és öntözni tudták folyamatosan.

– A sárgadinnye is kiváló minőségű, akik megálltak nálunk vásárolni, érdeklődtek, hogy mikor érik a görög is. A hónap közepétől a sárgából is nagyobb mennyiséget tudunk eladni, mivel legtöbben akkor jönnek, ha mindkettőből tudnak venni – fejtette ki a termelő.