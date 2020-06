Már zúgnak a kombájnok: először az árpát aratják

Már megyénkben is aratják az árpát.

– Az őszi árpa beérett, tizenhárom-tizennégy százalékos víztartalommal tudjuk aratni – számolt be róla Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke. – A minősége kiváló, a betakarítási súlya valamivel elmarad a sokéves átlagtól.

A megyei NAK-elnök azt is elmondta, a betakarítást a megye középső részén a szélsőségesebb, szikes, gyengébb minőségű talajokon tudták leghamarabb elkezdeni. Továbbá ott is elkezdhettek aratni, ahol kevesebb eső hullott, a csapadékmennyiség ugyanis megyénkben is nagy szórást mutat területenként. A jövő héten valószínűleg az árpa túlnyomó részével végezhetnek is a gazdák.

– A búza még érésben van, körülbelül két hét múlva válik arathatóvá – vetítette előre Hubai Imre Csaba.

A mesterszállási Pozderka család árpaföldjén hektáronként több mint 70 mázsa jó minőségű árpát takarítanak be.