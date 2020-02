Megyei adatok szerint a nők ragaszkodnak jobban első autójukhoz

A hölgyek vagy a férfiak költenek többet autóvásárláskor? Hányszor cserél autót egy átlagos tulajdonos? Milyen idős autókkal furikázunk? Milyen autókra keresnek a magyar internetezők?

A legnagyobb hazai online autópiac segítségével kerestük a választ ezekre a kérdésekre. Húszéves a Használtautó.hu, és a jubileum alkalmából felmérést készített a felhasználói között.

Ebből kiderült, hogy a megkérdezettek harmincnégy százalékának tizenegy-tizenöt éves, további huszonhárom százalékának tizenhat-húsz esztendős, tizenkét százalékának pedig húszévesnél is idősebb autója van. Vagyis a válaszadók több mint egyharmada tizenhat évesnél is öregebb autót hajt. Mindez alátámasztja az elöregedő, átlagosan 14,2 éves hazai autóállománnyal kapcsolatos statisztikai adatokat.

Hírportálunk kérdésére a portál Jász-Nagykun-Szolnok megyei adatokkal is szolgált, így megtudtuk, hogy az oldalon meghirdetett autók alapján szűkebb hazánkban tíz év és egy hónap az eladásra kínált járművek életkorának átlaga.

A Jászkunságból egyébként mintegy kétezer-négyszáz autót hirdettek meg az oldalon, ezzel alulról az ötödik legkevesebb járművet kínáló megyék közé tartozunk. Szűkebb hazánkban Ford Focusból árulják a legtöbbet (86 darab), ezt követi a Ford Kuga, ami csak egy darabbal maradt le az első helyről. Suzuki Swiftből 47-et kínálnak, Škoda Octaviából 41-et, Toyota Corollából 40-et.

Megyénkben jelenleg 72 darab 2019-es Ford Kugat hirdetnek, így került fel a toplista második helyére. Focus-ból viszont már csak 18 darab 2019-es évjáratú van fent, így azok statisztikája már idősebb autókból áll össze.

Ha csak a márkákat nézzük, Fordból (312), Opelből (213), Volkswagenből (172), Toyotából (165) és BMW-ből (140) szerepelt a legtöbb az eladásra kínált járművek között. Ladából 15, Trabantból 3, Wartburgból pedig 1 szerepelt a Használtautó.hu-n a megyei eladók kínálatában. A luxusautók közül 14 Porsche, 3 Jaguar és 1 Infiniti is gazdára vár.

A portál arra is választ adott, hogy milyen autókra keresnek az internetezők. A közölt adatok alapján a használt autót hárommillió forintig keresőknél az első két hely továbbra is az Opel Astra és a Ford Focus modelleké, a harmadik hely már a modellmegjelölés nélkül, de BMW-t keresőké. A három-tíz millió forint közötti ársávnál a leginkább az jellemző, hogy Mercedes-Benz vagy BMW a vevők vágya, de harmadik helyen azért ott egy konkrét modell, a Škoda Octavia is.

Ami az első saját személygépkocsi óta számított autócseréket illeti, úgy fest, hogy a hölgyek ragaszkodnak jobban az elsőként kiszemelt négykerekűhöz: a férfiak harmincegy százaléka háromnál is többször cserélt autót, ezzel szemben a hölgyek harminchárom százaléka egyszer sem.

– Ez a mi családunkra is érvényes, hiszen édesanyám húsz évig vezette ugyanazt az autót, és nagyon nehezen vált meg tőle. Úgy látom, hogy a nők főként az autó külseje alapján döntenek, az pedig egy nagyon kis takaros gépkocsi volt – mondta hírportálunknak a szolnoki Noémi.

– Számunkra az autónk nemcsak egy használati tárgy, hanem lelke van, ezért is ragaszkodunk hozzá jobban. Emellett úgy gondolom, hogy a gyengébbik nem azért is vált nehezebben, mert tartanak kicsit az újtól, hogy azt mennyiben lesz más vezetni.

– Nemrég vásároltam meg életem első autóját, és nekem a fő szempont az volt, hogy kicsi legyen, és könnyen lehessen vele parkolni – árulta el a szintén szolnoki Eszter.

– A színe is fontos volt. Mindenképp feketét vagy ezüstöt akartam, és maximum egymilliót szerettem volna rá költeni, hiszen mégis csak első autóról van szó.

Az autóvásárlásra szánt összegeket áttekintve szintén érdekes különbségre derített fényt a felmérés a női és a férfi autótulajdonosok között. Míg a hölgyek huszonöt százaléka vásárolt ötszázezer forintnál olcsóbb autót, a férfiaknál ez az arány csupán tizenkét százalék.