Nehéz kiszámítani a csomagok érkezését a korlátozások miatt

Az internetes vásárlás gyors, egyszerű és a legfontosabb, hogy ki sem kell hozzá mozdulnunk a lakásból. A jelenlegi helyzetben ez nagy előny, így talán most olyanok is kihasználják a házhoz szállítás előnyeit, akik eddig nem nagyon tették. Ennek ellenére a belföldi postai forgalomban egyelőre nem tapasztaltak komolyabb változást, a csomagok darabszámát illetően sem.

– Persze minimális napi eltérések lehetnek egyes helyeken, de összességében gyakorlatilag változatlan – állt a Magyar Posta Zrt. válaszában.

– Az országosan tapasztaltak jellemzőek Jász-Nagykun-Szolnok megyében is, azaz a terhelés nem csökkent, igaz, nem is nőtt egyelőre, így nincs még többlet csomagmennyiség sem.

A Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztályától megtudtuk, a koronavírus-járvány terjedését követően a nemzetközi postai forgalom erősen akadozottá vált a korlátozások miatt. Vannak országok, ahová nem, vagy csak nagyon nehezen juttathatóak el postai küldemények, és igaz ez a bejövő küldeményekre is. Így nehezen kiszámítható a megrendelt termékek érkezése. Mivel a szállítási kapacitások szűkültek, hosszabb ideig tarthat, míg egy-egy rendelés megérkezik, ezért kérik az ügyfelek türelmét.

A posta emellett március 18-tól nem veszi fel azokat a küldeményeket, amelyek olyan országba szólnak, ahová jelenleg akadályozott a postai küldemények eljuttatása. Az elérhető országok listáját mindennap frissítik. Kínába például vállal szállítást a posta, Olaszországba viszont nem.

Bengyel Ádám, a Foxpost vezérigazgatója hírportálunknak elmondta, a csomagszámuk március első két hetében kiemelkedően magas volt, majd jelentős visszaesést tapasztaltak a magánszemélyek közötti küldeményforgalomban.

– Ezzel egyidejűleg a webshopos forgalom emelkedni kezdett, aminek az az oka, hogy több webshopos új ügyfél kezdi el használni a Foxpost szolgáltatását, miután a legtöbb átadópont bezárt, vagy csak korlátozott nyitvatartásban érhető el. Ellenben a mi automatáink kora reggeltől késő estig nyújtanak valós érintkezésmentes csomagküldési lehetőséget – fejtette ki Bengyel Ádám.

– Miután szinte minden helyszínünkön van élelmiszerbolt, ezért a jövőben sem számítunk arra, hogy korlátozzák a szolgáltatásunkat. Az év végéig még közel kilencven új automatát fogunk telepíteni szerte az országban, köztük Szolnokon és Karcagon is. Emellett az átvételi időt a körülményekre való tekintettel, három napról hét napra emeltük, hogy mindenki kényelmesen és időben átvehesse csomagját, amikor be kell vásárolnia – tette hozzá.

Az egyik nagy, nemzetközi futárszolgálat megyei alvállalkozója arról számolt be hírportálunknak, hogy náluk sem érezhető még a hatása a megnövekedett csomagforgalomnak. Feltételezésük szerint ennek az lehet az oka, hogy ha emelkedett is a privát csomagszámuk, egy-két gyártó és cég részéről viszont, amelyek bezártak a koronavírus miatt, kiesés tapasztalható. Ezek kiegészítik egymást, ezért nincs növekedés.

Elsődleges szempont a dolgozók és az ügyfelek biztonsága

Természetesen a csomagok kézbesítésekor is a legfontosabb a dolgozók és az ügyfelek biztonsága, ezért a higiéniára vonatkozó intézkedéseket is hoztak a vállalatok. A Magyar Posta Zrt. például az érintett munkavállalói számára, mint például a kézbesítők és postai ügyintézők, biztosít folyamatosan megfelelő védőeszközöket, emellett az üzemekben, postákon fertőtlenítő takarítást rendelt el.

A Foxpost automatáit is folyamatosan tisztítják, fertőtlenítik. Minden futáruk rendelkezik megfelelő fertőtlenítőszerrel, valamint kesztyűben és szájmaszkban dolgozik, emellett a más emberekkel történő érintkezést is minimálisra csökkentették. Az autóik rakterét is mindennap fertőtlenítik, valamint a raktárosaik és futárjaik elkülönített zónákban dolgoznak, így itt sem kerülnek kontaktusba a dolgozóik.