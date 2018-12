Nem volt túl jó a termés, mégis bőven akad méz az abonyi piacon

Az elmúlt napokban számos látogatót vonzott Abony piaca, ahol termelői mézből is akadt bőven. Még úgy is, hogy a vártnál kevesebb alapanyagból gazdálkodhattak a szakemberek.

– Közepes termésünk volt idén. Három éve volt hasonlóan rossz a helyzet. Idén a napraforgóval voltak gondok, és sajnos nagyon sok méh is elpusztult – taglalta Jandácsik Gyuláné, aki már húsz éve árusít a város piacán.

Ottjártunkkor pedig többek közt hárs-, akác-, vegyes- és repcemézet hozott ki a standjára. – Utóbbit főként gyomorsavra használják, és nagyon keresik. Ahogyan az akácot, a hársot és a vegyeset is.

A hársméznek most, az influenzás időszakban különösen jó szezonja van – tette hozzá, s a piaci árakról is beszámolt.

– A kilencvenöt dekás vegyes virágméz 1500 forintba, a hárs- és az akácméz 2200-ba, a repceméz szintén 1500 forintba kerül – mutatott rá. Hozzátette, a piac látogatottsága szempontjából a keddi nap nagyon gyengének számít, pénteken viszont már jóval többen keresik a termelők portékáit.

