Pályázati támogatással segítik a falusi kisboltokat

Az eredetileg megjelölt határidőnél két héttel később, vagyis június 28-ig lehet benyújtani az egyedi kérelmeket a falusi kisboltok támogatására – közölte hétfőn Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A támogatást április elsejétől igényelhették a kétezer főnél kisebb településeken működő üzletek, vagy olyan pályázók, akik boltot szeretnének nyitni. A Jászkunságban több helyen is éltek a lehetőséggel.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

– Épp tegnap nyújtottam be a pályázatot, idáig tájékozódtam, felmértem a lehetőségeket – válaszolta érdeklődésünkre Lekrinczki István, aki 1992-ben nyitotta meg harminc négyzetméter alapterületű vegyesboltját Tiszatenyőn. Az üzlet azóta is sikeresen működik, de már szűkös, és néhány berendezés is kezd elavulni. A tulajdonos régóta szerette volna bővíteni, korszerűsíteni a boltot, de önerőből eddig nem tudta megtenni.

Harminchétmillió forintra nyújtottam be a támogatási kérelmet, ebből a duplájára szeretném bővíteni a bolt területét, hogy a vevők számára kényelmesebb vásárlást és nagyobb kínálatot biztosíthassak.

– Emellett a hűtőpultokat is felújítanám belőle, mert már régiek, az idők során elavultak. Ezek a berendezések nagyon drágák, darabonként közel egymillió forintba kerülnek. Emellett pályáztam az alkalmazottak bértámogatására, és szeretnék egy kis kiülőt is, hogy a vevők nyugodtan és kényelmesen elfogyaszthassák az itt vásárolt termékeket, süteményt, üdítőt. Nagyon nagy segítségnek tartom ezt a lehetőséget, hiszen egy ilyen vidéki kisbolt mint az enyém, nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudna a bevételből fejleszteni – mondta a tulajdonos.

– Mindkét kisboltomon régi palatető van, ami beázik. Úgy láttam, ezt a pályázatot rám írták ki, kár lenne kihagyni – ezt már Szelevényen mondta Kerekes Ferenc. A vállalkozó tizenhét éve üzemeltet élelmiszerüzletet a kistelepülésen. Az évek alatt sikerült bővítenie is a boltot.

– Kisebb dolgokat, berendezéseket kicserélek, így például a hűtőt vagy a kávéfőzőt, és minden évben ki is festetem, újítom az üzletet. A pályázat viszont olyan fejlesztésekre biztosít fedezetet, amire önerőből nem lenne lehetőségem – fejtette ki az előnyöket a vállalkozó, aki napokon belül már be is adja a szükséges dokumentumokat.

A támogatást maximum hetvenmillió forint értékben lehet igényelni, infrastruktúra-fejlesztésre, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra és bértámogatásra is fel lehet használni.

A pályázatra olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet jelentkezhet, amely kistelepülésen, kiskereskedelmi tevékenységben napi fogyasztási cikket értékesítő boltot működtet. Támogatást igényelhet még olyan, már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet is, amely megfelel ugyanezeknek a feltételeknek, és boltot szeretne nyitni ott, ahol ilyen még nem működik.

A jelentkezők az igénylést a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül adhatják be.