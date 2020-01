Pörgött a lakáspiac, volt ingatlan, ami egy napon belül elkelt

Bár a tavalyi év a teljes lakás­piacot nézve a nyáron megcsappanó kereslet miatt nem volt rekordesztendő, azért számos csúcs született.

Az előző év lakáspiacáról és a megyei legekről az ingatlan.com segítségével tájékozódtunk. A Jászkunságban volt olyan ház, ami egy napon belül elkelt, és tavaly hirdettek több mint kétszázmillióért, de hétszázezer forintért is ingatlant.

Eltérően alakult a különböző településeken a feladott hirdetések száma. A megyeszékhelyeken tíz százalékkal, a városokban hét százalékkal, a községekben – részben a júliustól elérhető falusi csok miatt – nyolc és fél százalékkal nőtt. A fővárosban azonban ellentétes a trend, ha ott keres valaki ingatlant, jó tudni, hogy a kínálat több mint nyolc százalékkal csökkent – tudtuk meg Balogh Lászlótól, a portál vezető gazdasági szakértőjétől.

A kereslet és kínálat alakulása mellett az ingatlan.com hírportálunknak azt is elárulta, mely lakások keltek el a leggyorsabban tavaly megyénkben. Az abszolút rekorder egy teljes berendezéssel értékesített panellakás a szolnoki vasútállomás közelében. Az ötvennégy négyzetméteres ingatlanhoz egy húsz négyzetméteres garázs is tartozott, és mindez tizenhat és fél millió forintért cserélt gazdát a márciusi meghirdetést követő egy napon belül. Érdekesség, hogy a lakást még ugyanebben az évben ismét értékesítették.

A gyorsaság szempontjából 2019-ben ezüstérmes téglaépítésű ingatlan szintén Szolnokon található, egy tizenkét lakásból álló háromszintes társasház második emeletén. Az ötven négyzetméteres felújított lakás tíz és fél millió forintért kelt el majdnem két nap alatt július végén.

A bronzérmes adásvételre 2019 áprilisában Jászberényben került sor, ahol egy kilencvenhét négyzetméteres családi házat adott el budapesti tulajdonosa ingatlanközvetítő segítségével, tizenötmillió forintért. A közepes állapotú ingatlan árából alig több mint öt százalékot sikerült alkudnia a vevőnek, mivel azt 15,9 millió forintért hirdették meg eredetileg. Ebből is látszik, hogy a gyors értékesítés alapja a megfelelő árazás.

A portál csokorba szedte a legdrágább és legolcsóbb ingatlanokat is a megyében. A legmagasabb ár egy abádszalóki, nyolcszáznyolcvan négyzetmé­teres üdülőtelephez tartozik, amiért kétszáztizenötmillió forintot szeretne kapni a tulajdonosa. A három luxusállapotú házból álló üdülőtelep mellé a vevő egy tizenhatezer négyzetméteres Tisza-tavi sziget húszéves bérleti jogát is megkapja.

A második helyen egy tizenötezer négyzetméteres telken elhelyezkedő, háromszázötven négyzetméteres ingatlankomplexum áll Pusztamizsetanyán. A 2012-ben épült ingatlan nem csak az újszerű állapota, hanem a tanyához tartozó fél hektáros telepített halállománnyal rendelkező halastó miatt is vonzó lehet a vevőknek, viszont százkilencvenkilencmillió forintot kell letenniük érte az asztalra.

A legdrágább ingatlanok listáján egy 2013-ban épült újszerű kúria a bronzérmes, ami Tiszaszőlősön található. A négyezer-háromszázhúsz négyzetméteres telken található háromszáznegyvenöt négyzetméteres házat és vendégházat száznyolcvanötmillió forintért lehet megvásárolni. Az árba beletartozik egy úszómedence és a boros pince is.

A december végén legolcsóbban meghirdetett megyei ingatlan egy kétszobás felújítandó vagy bontandó családi ház Csépán. A nyolcvan négyzetméteres ingatlan egy ezerhuszonöt négyzetméteres telekterületen helyezkedik el, és hétszázezer forintért árulja a tulajdonosa.

Egy ötezer-kétszáz négyzetméteres telken található mezőtúri tanya is keresi gazdáját csupán nyolcszázezer forintért. A telken egy tégla lábazatra épült, hatvan négyzetméteres épület is található. Jánoshidán pedig egy kilencvenhat négyzetméteres felújítandó két egész és egy félszobás családi házat árulnak kilencszázkilencvenezer forintért. A komfortos állapotú ingatlant akár részletfizetéssel is kifizetheti a vevő.

Növelte a vásárlási kedvet a csok Balogh László szerint tavaly a nagyobb városokban a társasházi lakások voltak a legkelendőbbek. A legkeresettebbek a panellakások voltak, amelyek ára is dinamikusan emelkedett az elmúlt években, 2020-ban azonban már nem számítanak további jelentős áremelkedésre. – A magas nagyvárosi lakásárak a környező kistelepülések ingatlanpiacának élénkülését okozták – jelentette ki Balogh László. – Az pedig, hogy júliustól a falusi csokot már a használt lakások esetében is igénybe lehet venni felújítási megkötésekkel, a kistelepülések lakásállományának minőségi javulását is eredményezi – tette hozzá. A KSH adatai alapján megyénkben 2019 első három negyedévében százharmincnyolc lakást vettek használatba, nagyjából másfélszer többet, mint egy évvel korábban. Ugyanezen időszakban a kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma együttesen kétszázhetvenkettő volt.

