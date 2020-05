Szolnokon is válaszd a Bestmixer iskolai képzéseit!

Szeretnél olyan szakmát magadnak, amivel könnyedén el tudsz helyezkedni akár itthon és külföldön is?

A Bestmixer iskola barista és mixer tanfolyamait minden nagyobb városban, így Szolnokon is megtalálod. Iskolánk 12 éve foglalkozik vendéglátós szakmák oktatásával, illetve külföldi munkaközvetítéssel. A legnépszerűbbek a barista és mixer tanfolyamok, amelyeket rövid idő alatt el lehet végezni, kis létszámú csoportokban.

Mixer tanfolyam Szolnok

A bármixer szakma elsajátítása sokak szerint könnyű feladat, de szerintünk nagyon széleskörű lexikális tudás is kell ahhoz, hogy valaki igazán jól végezze ezt a szakmát. Nem elég megtanulni az alap receptúrákat, nem elég begyakorolni az ismert koktélokat, ennél sokkal többet kell tudnod. A szolnoki mixer tanfolyamon megtanulod a standard koktélokat, tanulsz ital-és borismeretet, bárfelszolgálási szabályokat, megtanulod mi az a Free pouring, sőt még a kávés italokat is megismered. A képzés 10 alkalom, alkalmanként 3 órás, az utolsó három alkalom viszont a legizgalmasabb, hiszen itt már a saját tervezésű koktélokkal foglalkozunk. Természetesen a tanfolyam nagyrészt gyakorlati képzésből áll, hiszen fontos, hogy a tanfolyam végére legyen némi rutinod a bárpult mögött. A csoport minden tagja egyenként készít el minden italt, így biztosítva van a gyakorlás lehetősége az órákon.

Barista tanfolyam Szolnok

A kávéfogyasztási szokások az utóbbi néhány évben nagyon megváltoztak, így egyre nagyobb az igény a jól képzett barista szakemberekre. Megnövekedett az igény a minőségi kávékra, és a jó kávézókra. A szolnoki barista tanfolyam tökéletes választás, ha szeretnéd megtanulni a kávékészítés mesterségét. A képzés 100 % gyakorlatból áll, a kávéitalok elkészítése mellett azonban fontosnak tartjuk azt is, hogy a baristának megfelelő legyen a szakmai tájékozottsága. Megtanulod hogyan lesz jó ital egy bizonyos kávé fajtából, hogyan történik a kávé feldolgozása, pörkölése, mitől lesz minden kávénak más az íze. Mi az összefüggés a kávégép, az őrlő és a kávé között, miért fontos hogy ismerd a világ különböző helyeiről származó kávékat. A mester barista továbbképzést most ingyen választhatod a barista tanfolyam mellé, ahol az alternatív kávékészítési technikákat, a kávékoktélokat és a latte art alapjait is megtanulhatod.

Ha szeretnél profi mixer vagy barista lenni, akkor válaszd Szolnokon is a Bestmixer iskolát!

