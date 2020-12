Tiszai halászlevet főzne? Mutatjuk a ponty árát a szolnoki piacon!

Hírportálunk ezen a héten is kilátogatott a szolnoki vásárcsarnokba, ahol összeállítottunk a kapható termékekből egy árlistát.

TV-paprika 248-798 Ft/kg Burgonya 160 Ft/kg Jonagored alma 348 Ft/kg Gála alma 248-398 Ft/kg Idared alma 348 Ft/kg Golden alma 248-398 Ft/kg Jonaprince alma 348 Ft/kg Royal alma 398 Ft/kg Paradicsom 150-550 Ft/kg Fokhagyma 998-1498 Ft/kg Mandarin 348-448 Ft/kg Sárgarépa 128 Ft/kg Zöldség 348-598 Ft/kg Narancs 348-598 Ft/kg Karalábé 150 Ft/db Vöröshagyma 288 Ft/kg Lilahagyma 398 Ft/kg Gyömbér 2500-2998 Ft/kg Saláta 398 Ft/fej Erős paprika 398-1200 Ft/kg Körte 698 Ft/kg Piros retek 250 Ft/csomó Sörretek 400 Ft/csomó Zöldhagyma 250 Ft/csomó Sütőtök 198 Ft/kg Karfiol 298-398 Ft/kg Kápia paprika 390-550 Ft/kg Kelbimbó 1000 Ft/kg Lilakáposzta 398 Ft/kg Fejes káposzta 248 Ft/kg Kelképoszta 298-350 Ft/kg Zeller 398 Ft/kg Cukkini 598-990 Ft/kg Padlizsán 400 Ft/kg Dióbél 4500 Ft/kg Fekete retek 298-348 Ft/kg Cékla 298 Ft/kg Citrom 698 Ft/kg Birsalma 698 Ft/kg Kivi 698 Ft/kg Banán 398 Ft/kg Tojás 36-48 Ft/db Ananász 900 Ft/db Brokkoli 898 Ft/kg

Tiszai halászlevet főzne négy főre karácsonykor? Adunk egy jó receptet, illetve azt is megmondjuk, mennyiért szerezheti be hozzá az alapanyagokat!

1,5 kg tiszított ponty

1 evőkanál só

2 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál fűszerpaprika

1 darab erőspaprika

bors (ízlés szerint)

Mennyibe kerül a hal?

Tisztított ponty – 1296 Ft/kg

Ikra (belsőség) – 1529 Ft/kg

Tej (belsőség) – 1529 Ft/kg

Máj (belsőség) – 1529 Ft/kg

Fej, farok – 230 Ft/kg

Elkészítés:

A megtisztított halat kifilézzük, amit aztán feldarabolunk, megsózunk és hűtőbe teszünk. A csontokra és a halfejekre egy edényben hagymát és fokhagymát vágunk, megsózzuk, majd 2 liter hideg vízzel felöntjük és nagyjából 1,5 órán keresztül főzzük. Az elkészült alaplevünket egy tésztaszűrőn keresztül, odafigyelve a szálkákra, átpasszírozunk, majd újra tűzre tesszük, hozzáadjuk pirospaprikát, 2 perc forralás után a halfiléket is, (amennyiben halbelsőségünk is van, azt is ezzel együtt főzzük meg) és 10 perc alatt puhára főzzük. Ízlés szerint felkarikázott erőspaprikával ízesíthetjük az ételt.

Tudta? A bajai és a szegedi (tiszai) halászlé egyaránt nagyon népszerű, két igen jelentős eltérés azonban van közöttük. A bajaiak a gyufatésztára esküsznek, a passzírozást viszont elkerülik. A szegediek ezzel szemben átpasszírozzák a csontokat, a fejet és a farkat, a tésztát pedig mellőzik.

Jövő héten ismét jelentkezünk piaci árlistánkkal.