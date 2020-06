Továbbra is biztonságos és folyamatos a termelés a miklósi gyárban

Az ország legnagyobb mezőgazdasági gépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó vállalata, a CLAAS Hungária Kft. bejelentette, hogy a következő hónapokban is folyamatos és biztonságos lesz a termelés a törökszentmiklósi gyárban.

A cég a kormány és az egészségügyi szervezetek előírásait és javaslatait szem előtt tartva folytatja működését, ezzel is biztosítva a régióban a munkahelyek megőrzését.

A vállalat közleményéből kiderül, hogy a gyár a járványhelyzetre reagálva és a cég dolgozóit védve áprilisban három hétre szüneteltette a működését, amit április 20-án a termelés újraindításával feloldottak. Az újraindulás óta a korábban hozott intézkedéseket kiegészítve, új szabályok szerint történik a napi munkavégzés a gyárban.

Jelenleg is a dolgozók egészsége az elsődleges, éppen ezért meghatározott ülés- és munkarend alapján osztják be a gyárban tartózkodókat, mindenki tartja az előírt 2 méteres távolságot személyes találkozás esetén, emellett a gyár területén kötelező a védőmaszk viselete is. A munkavállalók mosható maszkokat, fertőtlenítőszert, esetenként plexit is kapnak.

Az adminisztrációs feladatokat végző munkatársak közül a veszélyhelyzet kihirdetése óta majdnem mindenki home office-ban dolgozik, de a vezetés már a visszaállás előkészítésén dolgozik.

A cég számára az elmúlt hetekben is a biztonságos munkakörnyezet, illetve a munkahelyek megtartása volt az elsődleges prioritás, hiszen a régió életében a gyár nagyon fontos gazdasági szerepet tölt be.