Várták már a havat a jászkunsági gazdák

Az esős ősz és hosszan tartó enyhe időjárás után a gazdák már várták a havazás és a fagyok érkezését. Pénteken a keleti országrészben, így megyénk nagy részén is kifehéredett a táj. Tartós hótakaróra ugyan továbbra sincs kilátás szűkebb régiónkban, erős lehűlésre azonban, ha csak átmenetileg is, a hétvégén számíthatunk.

A téliesre forduló idő ellenére, ahol maradt még tennivaló a földeken, a gazdák is serénykednek. Besenyszög határában Rigó Andrásék is tevékenykedtek.

– Van még egy kis elmaradt szántani valónk, ezt a munkát igyekszünk most befejezni, csak sár van a földeken. Azt mondhatjuk, hogy az időben elvetett gabonáink jól fejlettek, ami később került a földbe, az kevésbé. De az az igazság, hogy még karácsony előtt, a fagyosabb időben is vetettünk, repce, búza, árpa, tritikálé és őszi zab is került a földbe – árulta el a gazda.

András fia is ugyanezt a pályát választotta, így a munkákhoz garantáltan van segítség. Már készülnek a következő hónapokra is: megkezdték a mezőgazdasági gépeik felkészítését a tavaszi munkákra.

– Vártuk már nagyon a havat – vallotta meg Ratkai Zoltán tiszaburai gazdálkodó. – Itt az elmúlt egy hónapban száz milliméter eső hullott a méréseim szerint, így esőre már semmiképp nincs szükség. Van olyan vetés, ahol megállt a víz, próbáltuk levezetni csatornával, de közben bejött a fagy, így csak félig-meddig sikerült. Most hó kellene és hideg. A vetés egyelőre jól telel, őszi árpát és búzát vetettem, a búzát most néztem, elfogadható fejlettségű. De nem mindenki tudott elvetni a környékünkön. Hétvégére fagyot ígértek ugyan, de jövő hétre megint tíz fok fölé emelkedik a hőmérséklet.

Lehet, akkor köszönt majd be az igazi tél, amikor már az enyhülést várjuk, de erre ugye nincs befolyásunk

– vetítette előre a gazdálkodó.

– Kellene már nagyon a hó, de egyelőre csak egy-két centiméteres – nyilatkozta Fekete József tiszasülyi gazda. – Esőt már nem szeretnénk, ez a vízmennyiség tavaszig elég lenne. A hó lassabban ivódik be a talajba, a vetésekre is jól jönne, eshetett volna vagy 15 centiméternyi is. Ahol időben elvetettek, felénk is megfelelően fejlettek a vetések, ahol nem végeztek időben, ott még csírában vannak.

– A havazás minden szempontból előnyös a talajnak, a szántásnak, a vetésnek és a leendő vetésnek is – mutatott rá Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

A határban a hó sterilizáló tényezőnek számít.

– Az őszi vetések számára védelmet nyújt, kiegyenlített hőmérsékletet biztosít, a hideghatás pedig elősegíti a kártevők, a károsító gombák pusztulását. Az ősz enyhe volt, kikeltek azok a gyomnövények is, amelyek nem tudnak áttelelni, ezek a fagyos időben kipusztulnak – mondta az elnök. – Az eddig lehullott csapadékmennyiség a sokéves átlagnál ötven-hetven milliméterrel több, de a talaj ezt kilencven százalékban be tudta fogadni. A mélyen fekvő területeknél viszont már telítődött a talaj.

Az elmúlt időszak is csapadékos volt, a téli évszakra jellemző mennyiségnek már 80 százaléka lehullott.

– Eső a továbbiaknak már nem kívánatos. A hó azonban jól jön, de igazából az lenne az optimális, ha meg is maradna. A hóban tárolt vízkészlet lassan szivárog be a talajba, és ha összeér a felülről érkező vízmennyiség a talajvízzel, olyan vízkészlet képződik, amivel a növény a nyári hónapokban többhetes aszályos időszakot is át tud vészelni, a mélyebb rétegekből a növény hozzájut a fejlődéséhez szükséges nedvességhez – fejtette ki a megyei NAK-elnök.