A zarándokturizmus fejlesztésében is együttműködnek a V4-ek

Évente mintegy ötmillió a vallási turisták száma a visegrádi csoport országaiban, akiknek a táborát 2025-ig további négymillióval kívánják növelni - hangzott el a közép-kelet-európai vallási turizmusról a V4-ek soros magyar elnökségével szervezett római konferencián kedden.

Boros Emese, a konferencia egyik felszólalója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi turisztikai kapcsolatokért felelős miniszteri biztosa hangsúlyozta: a magyar V4-es elnökség érdeme, hogy az országok e területen is egyre szorosabb együttműködésre törekednek.

Az együttműködés elősegítheti, hogy a térség a vallási és zarándokturizmus egyik európai és nemzetközi központjává váljon – tette hozzá. A vallási-spirituális turizmus a világon megtett idegenforgalmi utak egynegyedét teszi ki – jegyezte meg a miniszteri biztos.

A Magyarország szentszéki nagykövetsége szervezte találkozót megnyitó Habsburg-Lotharingiai Eduard magyar szentszéki nagykövet kiemelte, hogy a modern zarándokok repülővel érnek célba, és bármilyen más turistához hasonló infrastruktúrákat igényelnek.

A kegyhelyek nemcsak a hívőket, a laikus látogatókat is vonzzák, mivel az esetek többségében gyönyörű természeti tájakat és művészi kincseket is kínálnak az oda érkezőknek – hangsúlyozta Rino Fisichella érsek, az új evangelizálás pápai tanácsának elnöke, akihez a Vatikánban a zarándokútvonalak is tartoznak.

Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia mellett Horvátország és Szlovénia is csatlakozott a Rómában rendezett konferenciához.