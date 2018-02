Négyszázötven milliárd forintnyi rúpiának kelt lába egy indiai állami bankban

A Punjab National Bank egyik mumbai fiókjából 1,8 milliárd dollárt érő helyi fizetőeszköz, azaz hozzávetőleg 450 milliárd forintnyi rúpiának veszett nyoma. A pénzintézet India második legnagyobb állami bankja.

Bár az eset részletei egyelőre nem ismertek, úgy tűnik, banki tisztviselők a pénzt kiválasztott ügyfelek külföldi számláira utalhatták – írja a Financial Times. A Punjab National Banknak nemcsak Indiában, hanem külföldön, így Afganisztánban, Dubajban, Hongkongban és Nagy-Britanniában is vannak irodái. Az eset nyomán azonban nem csupán a pénzintézet és a csalássorozat, illetve az ellopott összeg méretei miatt tört ki pánik az országban, hanem azért is, mert a botrány leleplezte az indiai bankrendszer és az azt felügyelő hivatalok meglehetősen nagy hiányosságait is.