Theresa May: más jogai lesznek a Brexit után érkező EU-állampolgároknak

A brit miniszterelnök szerint különbség lesz a brit EU-tagság megszűnése előtt, illetve a kilépés után Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok letelepedési és munkavállalási jogosultságai között.

May, aki hivatalos kínai látogatáson tartózkodik, a kíséretében lévő brit újságíróknak a BBC szerda éjjeli beszámolója szerint azt mondta: amikor London decemberben megállapodott az Európai Unióval a brit kilépés feltételeiről, köztük az uniós állampolgárok jogosultságairól, ezt abból a meggondolásból kiindulva tette, hogy azoknak, akik még a brit EU-tagság idején érkeznek Nagy-Britanniába, „vannak bizonyos elvárásaik” az őket megillető jövőbeni jogosultságokkal kapcsolatban.

A brit kormányfő szerint éppen ezért helyénvaló döntés volt, hogy a Brexit idején már Nagy-Britanniában tartózkodó EU-állampolgárok a brit kilépés után is folytathatják addigi életvitelüket.

Azok azonban, akik a brit EU-tagság 2019 márciusában várható megszűnése után érkeznek, már más lesz a helyzetük, mivel tudatában lesznek annak, hogy Nagy-Britannia akkor már nem lesz az EU tagja – mondta a brit miniszterelnök.

Theresa May arra reagált, hogy az Európai Unió minap elfogadott tárgyalási irányelvei szerint Nagy-Britannia a Brexit után tervezett átmeneti időszakban is részese lenne a vámuniónak és az egységes piacnak, és be kellene tartania a közösségi jogot. Ez azzal is járna, hogy Nagy-Britanniának az átmeneti időszakban a jelenlegi gyakorlattal azonos módon kellene érvényesítenie az uniós szabadságjogokat, köztük az EU-állampolgárok letelepedési jogosultságait.

A brit kormány többször megerősített szándéka szerint azok az EU-állampolgárok, akik a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontjában, 2019. március 29-én már öt éve folyamatosan és törvényesen Nagy-Britanniában tartózkodnak, jogosultak lesznek a letelepedett státusra, és ezt egyszerű hatósági eljárással megszerezhetik.

London az EU-val elért megállapodásban rögzítette azt is, hogy akik a brit EU-tagság megszűnésének napjáig öt évnél kevesebb ideje, de szintén életvitelszerűen és törvényesen Nagy-Britanniában tartózkodnak, ugyancsak maradhatnak, amíg nagy-britanniai tartózkodásuk időtartama eléri az öt évet, és onnantól ők is jogosultak lesznek állandó tartózkodási engedélyre.

A brit kormány tervei szerint azonban azoknak az EU-állampolgároknak, akik a brit EU-tagság megszűnése után kezdődő – London szándékai alapján legfeljebb kétévi – átmeneti időszakban érkeznek Nagy-Britanniába, már regisztrációs kötelezettségük lenne. Theresa May többször hangoztatott álláspontja szerint ez is a majdani új brit bevándorlási rendszer előkészítésének része lesz.