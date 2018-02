Rekordot döntött tavaly a szarvasgomba ára

A szarvasgomba számára kedvezőtlen időjárás miatt olyan kevés termett belőle hazánkban és Európában, hogy akár százezer forintot is adtak kilójáért.

A 2017-es szarvasgomba szezon alighanem emlékezetes lesz a szarvasgomba gyűjtők és termesztők számára. Az elhúzódó, hideg tél miatt későn kezdett érni a nyári szarvasgomba idehaza, majd a kevés nyári csapadék hatására csökkent a termés. Nem volt ez másképpen Európában sem, ezért a hazánkban is termő nyári szarvasgomba felvásárlási ára évtizedek óta nem látott magasságokba szökött: a 400 eurós kilónkénti ár sem volt ritka a szezon folyamán – írja közleményében a Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesülete.

A jó termőhelyi adottságú erdőkben ugyanakkor hektáronként 25-40 kg szarvasgombát is lehetett szedni, ami 3-5 milliós bevételt is jelenthetett. Az öntözés tavaly is segítette a termesztőket, 100 kilót meghaladó hektáronkénti termést eredményezett egy szarvasgomba-ültetvényen.

A szarvasgomba termesztésre már Uniós támogatás is igénybe vehető: a szarvasgomba-termő erdő létrehozását összesen mintegy 4,6 millió forinttal támogatják hektáronként, mellyel nemcsak a telepítést, hanem az ápolási költségeket is 100 százalékban finanszírozzák.

Borítókép: Bagi István Mokka nevű, keresőmunkára kiképzett labrador kutyájával kutat nyári szarvasgomba után.

Forrás: MTI/Bugány János