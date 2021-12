Elhunyt Wlassics Katalin mentőorvos, aki a betegellátás területén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért az Év Veszprémi Mentőse elismerést kapta meg idén májusban a közgyűléstől, a megyeszékhelyen.

A kitűnő orvos a frontvonalban dolgozott, rengeteg életet megmentett.

Nem találunk szavakat a kollégákkal együtt a fájdalomra, felfoghatatlan, ami történt. Katalin az egyik legkedveltebb mentőorvosa volt a Veszprémi Mentőállomásnak

– ezt mondta mélyen megrendülve Nátrán Albin Veszprém megyei vezető mentőtiszt a veol.hu-nak.

A mentőorvos dolgozott a légimentésben is, és oktatásokat tartott mások mellett a mentőszolgálatnál dolgozó ápolóknak, orvosoknak, tiszteknek.

Az elismerését érintő laudációból kiderült, „Wlassics Katalin 1986-ban kivonuló orvosként kezdett dolgozni az Országos Mentőszolgálat veszprémi mentőállomásán. Előbb oxyológus szakorvosi vizsgát tett, majd honvédorvostan, katasztrófamedicinából is szakképesítést szerzett. Rendszeresen részt vesz az új munkatársak képzésében, szakmai, emberi beilleszkedésüket egyaránt segíti. Határozott, precíz munkavégzésével példát mutat a kivonuló dolgozóknak. Nem csak munkatársaival, hanem a betegekkel is rövid idő alatt közvetlen és megnyugtató kapcsolatot tud kialakítani. Betegcentrikussága és a velük való empatikus bánásmódja példaértékű. Kivonuló szolgálatait magas szakmai felkészültséggel végzi. Megbízható, tapasztalt, nagy teherbírású, segítőkész és szolgálatkész munkatárs. Az Országos Mentőszolgálat iránti elhivatottságát nap mint nap bizonyítja. A ’90-es évek elejétől egészen 2018-ig a légimentés oszlopos tagja is volt. Kimagasló munkája iránymutatás a ma kezdő, fiatal mentődolgozók előtt.”