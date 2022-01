Újabb versenyzők találtak egymásra az Exatlon Hungary forgatásán! Hétfő este kiderült, hogy az elsőként búcsúzó Esztergályos Patrikot gyengéd érzelmek fűzik az egyik Kihívóhoz, aki nem más, mint Pap Dorci.

A fiatalok nem akarták nagy dobra verni a kapcsolatukat, azonban az élet máshogy hozta. Pénteken búcsúzott a versenytől Patrik, a hír hallatán pedig teljesen összetört a Kihívó lány. Könnyei arról árulkodtak, hogy több lehet köztük barátságnál.

Ezt a forgatáson készült fotók is alátámasztják...

Fotó: TV2

„Nehéz, mert el sem tudtunk köszönni. Ez volt a legrosszabb, hogy végig éreztem, hogy nem ő jön vissza. Bíztam benne, hogy nem lesznek jók a megérzéseim, de sajnos így lett. Köztünk szorosabb kapcsolat van, mint bárki mással. Már otthon, a műsor előtt kialakult ez köztünk, és sokkal jobban el is mélyült, mint vártuk. Úgy jöttünk, ki hogy nem szeretnénk nagy dobra verni, viszont ez kibukott...” – vallotta meg érzéseit Zalánnak Dorci.

„Eléggé friss történet”

„Az Exatlon promo forgatásán futottunk össze december elején teljesen véletlenül. Ő pont végzett a forgatáson, ment a kocsijához, amikor én megérkeztem. Másnap azonnal írtam neki és elkezdtünk beszélgetni egy teljesen random témára reagálva. Onnantól kezdve minden nap reggeltől estig beszélgettünk és azon a héten már találkoztunk is, onnantól kezdve folyamatosan elmélyült ez a dolog, bár ugye nagyon sok időnk nem volt rá az utazás előtt” – kezdte megismerkedésük történetét Patrik, aki eléggé bizakodó a jövőt tekintve is.

„Ez egy elég friss történet, a kiutazás előtt három héttel kezdődött. Itt ugye nem találkoztunk, csak láttuk egymást Dominikán. Én várom haza, mondhatnám, hogy minél hamarabb, de szeretném, hogy élvezze a játékot, nagyon ügyes, szurkolok neki itthonról. A jövőnket illetően nem lenne bölcs most hatalmas jövőképet festeni, de ahogy ez a kapcsolat elindult, én nagyon pozitív és bizakodó vagyok a jövőre nézve.”

Fotó: TV2

Nagy a szerelem

Úgy tűnik, a Bajnok és a Kihívó között nagy a szerelem. Legalábbis Patrik szavaiból csak erre tudunk következtetni. Az első párbajon kiesett versenyző most Pap Dorcinak üzent: arra biztatja szerelmét, hogy ne adja fel, és mindent tegyen meg a győzelemért. Ő pedig várja majd haza.

„Ez sajnos most nem úgy alakult, ahogy mi azt elterveztük. Mindent, amit mondtál felejtsd el, neked ebben a versenyben itt van a helyed. Ha ezt elhiszed fejben, akkor biztos, hogy te lehetsz az egyik legjobb női versenyző. Ez egyszer már megtörtént a második évadban. Most ha egy kicsit jobban odakoncentrálsz, akkor te lehetsz a női bajnok, de abban is biztos vagyok, hogy ezt a Bajnok lányok nem fogják könnyen adni. Én szurkolok neked otthonról, várlak haza, és nagyon sok csókot küldök” – üzent a kamerákon keresztül Dorcinak a Bajnok.

Mit szól ehhez Yilmaz?

Mint az ismeretes, Dorci és a török származású Yilmaz Can a második évadban jött össze, azonban szerelmük csúfos véget ért. A nagy boldogság után valami elcsúszott köztük, és külön utakon folytatták.

Ám Yilmaz ahogy minden évben, idén is Dominikán van az Exatlon stábjával, azaz minden nap találkozik exbarátnőjével. Vajon mit szólhat ahhoz, hogy volt barátnőjére ismét az Exatlonban talált rá a szerelem?