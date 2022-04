Köböl Anita a #nofilter - Nők filter nélkül című sorozat legújabb adásában beszélt arról, hogy mit élnek át azok, akik egy nárcisztikus személlyel élnek párkapcsolatban. Mivel a műsorvezetőt személyesen is érintette a téma, beszámolt saját tapasztalatairól is.

"Először csak nem érted, mi történik. Miért vagy állandóan megkérdőjelezve, hibáztatva, leteremtve. A módszeres rombolásnak köszönhetően viszont egy ponton te magad is eljutsz odáig, hogy bizonytalanná válsz:mindabban, amit addig hittél és gondoltál a dolgok helyességéről. Végül saját magadat is megkérdőjelezed. Ha szerencséd van, időben kapcsolsz. Ha viszont teljesen behálóz, akkor akár függőségig is vezethet, amiből nagyon nehéz kitörni. Számomra döbbenetes és sokkoló volt a felismerés, a szerzett traumákat csak hosszú idő után tudtam feldolgozni magamban és csupasz valójukban látni, ami viszont már felszabadító volt" – mondta a csinos műsorvezető a life.hu cikke szerint.

Nem ez volt az első, hogy Köböl Anita komoly témákat feszegetett. Legutóbb annyira megviselte a téma, hogy elsírta magát.