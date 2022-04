A Dancing with the Stars című showműsorból is jól ismert táncosnő és férje már beadták a válókeresetet, Andrea már el is költözött a közös otthonukból. A házaspár arra számít, hogy hamarosan hivatalosan is kimondják a válásukat.

Sokat harcoltunk egymással, egymásért, de a sebek helyén több maradt a heg, ami újra és újra felszakadt. Azt hiszem, másra számítottunk mindketten

– idézi Molnár Andi szavait a Best magazin, aki eleinte vonzónak találta, hogy különböző karakterek és úgy gondolta, hogy így jól ki fogják egészíteni egymást.

Később ez a különbözőség inkább széthúzó erővé vált közöttük, amiből többször vita is volt.

„Én konfliktuskerülő típus vagyok, nyugalomra, megegyezésre törekszem, és sokszor talán éppen ezért nem szóltam időben. Hallgattam. Zsolt inkább beleállt a konfliktusokba" – mesélte a táncosnő.