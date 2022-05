Liptai Claudiának két gyermeke van, két apától, Gesztesi Sára Panka 2006-ban, Pataki Marcell Ádám 2016-ban született. A tévés műsorvezető, színésznő most egy posztban mutatta be büszkén, hogy előbbi gyermeke részt vett egy budapesti divatbemutatón, három óra alatt kapott is több mint 10 ezer like-ot a Facebookon - szúrta ki az Origo a bejegyzést.