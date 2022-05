Csemer Bogi, Boggie neve 2015-ben lett igazán ismert, miután megnyerte A Dalt, majd Wars for Nothing című dalával ő képviselte hazánkat az Eurovízión. Nem sejthette senki, hogy a csillogó dívakép mögött milyen traumák sorakoznak gyerekkorából. Most először beszélt erről egy TEDx-előadáson, ahol megrázó őszinteséggel elevenítette fel, milyen volt egy alkoholista édesanyával felnőni.

6 éves vagyok, amikor hazaérek. Arra számítok, hogy anyuval közösen becsomagolunk a másnapi osztálykirándulásra. De anyu annyira részeg, hogy hiába bökdösöm, ébresztgetem, semmire sem reagál. Gyereklelkemmel egyszer csak felfogom, hogy nincs mese: egyedül kell bepakolnom. De mi kel egy bőröndbe?

Fogkefe, bugyi... és ekkor segít a nővérem, akivel mindig számíthatunk egymásra... – idézett fel Bogi egy esetet, mely során már gyerekként megtapasztalhatta, milyen egy alkoholfüggő ember mellett élni. Nem volt megállás innen, édesanyját elkezdte ignorálni életéből. Nem szólt hozzá sohasem.

Megtört az összes bizalmam anyámban. Végérvényesen eltávolodtam tőle, minden szeretetem apámnak adtam.

Az Emerton-díjas énekesnő elmondta, hogy anyja helyett többnyire édesapja lett az egyedüli szülője, így az iskolában, ahol mindezek ellenére nagyon jól helyt állt Bogi, az asszony meg sem jelent már többé.

A gondolattól is a szégyen fogott volna el, hogy anyám az iskolában megjelenik– mondta.

Más példát is említett: volt, hogy édesanyja a szeme láttára lopott a boltban. Volt, hogy az asszony rájuk törte az ajtót dühében, ha elvonási tünetei voltak. Az énekesnő a mai napig viseli ennek lenyomatait az életén. Bogi gyorsan belátta, hogy az anyja mintája helyett önmagát kell megtalálnia, és korán önálló lett, valamint az is korán rögzült benne, milyen anya biztosan NEM akar lenni.

Az énekesnő most két kislányt, Lenkét és Imolát neveli férjével nagy szeretetben és törődésben, akiknek mindent megad, amit ő nem kaphatott meg.