Haumann Máté egy idézetet osztott meg a Facebookon a Hamletből, amit édesapja gyakran emlegetett a halála előtt:

"Tapot se; daczolunk e baljóslattal: hisz egy verébfi

sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül. Ha

most történik: nem ezután; ha nem ezután, úgy most

történik; s ha most meg nem történik, eljo máskor:

készen kell rá lenni; addig van. Miután senkinek sincs

olyanja, mit itt ne hagyjon: mit árt elébb hagyni el?

Ám legyen!"

Haumann Péter 22 évig volt a Katona József Színház társulatának tagja. A teátrum így köszönt el egykori munkatársától:

„Meghalt Haumann Péter, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a nemzet színésze, huszonkét éven át a Katona József Színház társulatának tagja. Halálának híre mély fájdalommal tölt el minket, az együtt töltött évek emlékét szívünkben őrizzük”.

A Centrál Színház sokatmondóan csak annyit írt:

ELMENT A KIRÁLY.

A Pécsi Nemzeti Színház is megemlékezett egykori tagjáról.

Borítókép: Haumann Péter családja által közzétett kép