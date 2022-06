Ábel Anita köztudottan féltve őrzi a nyilvánosságtól a magánéletét, élete egyik legboldogabb eseményét azonban csak rövid ideig tudta titokban tartani: Facebook-oldalán jelentette be, hogy megkérték a kezét. A Szomszédok egykori Julcsija egy noszvaji kirándulás beszámolójába rejtette a nagy hírt.

„Csodálatos táj, elképesztő energia. Imádtuk minden percét… ja és két hete jegyben járunk – jegyezte meg írásában Anita, majd így folytatta: – A család és a barátok előtt hangzott el a hatalmas: Siiii. Nem raktunk ki képet, tudjátok milyenek vagyunk. De most minden olyan kerek és jó… Aztán meg annyi minden történt, de majd szép lassan beszámolunk mindenről” – írta boldogan a műsorvezető.

Munkakapcsolatnak indult

Anita szívét egy nála hét évvel fiatalabb olasz gasztronómiával foglalkozó üzletember, Roberto Favaro rabolta el nem sokkal azután, hogy a színésznő elvált férjétől, akitől Luca lánya is született. A párról akkor azt mondták a közeli ismerősök, hogy szinte a föld fölött jártak. Olyanok voltak, mint a tizenévesek, akiknek ez életük első diákszerelme.

Mindez már három éve történt, Anita és Roberto között viszont azóta sem csillapodott a tűz. Sőt, nem is olyan régen közösen döntöttek úgy, hogy elhagyják a fővárost és vidéken alakítanak ki közös családi fészket.

Csajozógép volt

Nem biztos, hogy hasonlóan mesébe illő módon alakult volna a történet, ha a 47 éves híresség korábban ismeri meg Robertót. Az olasz sármőr ugyanis nagy csajozógép hírében állt.

Szülei csupán 17 évesek voltak, amikor megszületett Roberto, azonban a kapcsolatuk tönkrement, az apa pedig Magyarországra költözött. Őt látogatta meg – ahogy a barátai nevezik – Robi, akinek annyira megtetszett az ország, hogy végül itt telepedett le. Az olasz srácoknak a Balaton maga volt a mennyország 1996-ban.

„Természetesen a magyar lányok szépsége vonzott minket, de én már akkor is legalább annyira csodáltam a magyar táj szépségét” – nyilatkozta korábban a foodyny.hu-nak a prémium olasz termékek beszállításával foglalkozó üzletember.

Lucával is jól kijönnek

Válása után Ábel Anita arra kérte most 13 éves lányát, Lucát, hogy ismerje meg Robertót, vegye észre benne a pozitívumokat, az értékeket – és tegyen így édesapja leendő párjával is. A Bors úgy tudja, az ismerkedés jól sikerült: a kamasz lány sok időt tölt együtt Robertóval, szinte pótapaként tekint rá és az eljegyzésnek is nagyon örült.

A lap szerint Anitáék az esküvő időpontját még nem tűzték ki, azonban azt szeretnék, hogy a menyegző majd Olaszországban legyen.

Hajdú Péter az elmúlt években a hűséges családapák mindennapjait éli, de sokáig Don Juanként hódította meg sorra Magyarország híres hölgyeit. Köztük volt Ábel Anita is, akivel még a 2000-es évek elején jártak. Végül a színésznő szakított a tévéssel nagyjából két év után. Hajdú akkoriban azt mesélte exéről, hogy ő volt az a nő, aki gyökeresen megváltoztatta. Feleségül is vette volna, és a kapcsolatot állítólag annyira komolyan gondolták, hogy közös telket is vásároltak a Balatonnál – a közös otthon azonban már nem épült fel.