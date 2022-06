Még nincs másfél éves az énekes első gyermeke, a kis Léna, de a napokban máris megérkezett a testvére, Ármin is. Freddie úgy érzi, nem is lehetne boldogabb, az Instagramon pedig most megmutatta a családot. "Emberként magamnak nem kívánok többet... Másnak pedig ennél kevesebbet..." - írta a kép mellett, amit csak az oldalán lehet megnézni, ha ide kattint.