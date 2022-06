„Amikor azt hiszed, hogy menő vagy, mert sokat barnultál, aztán beállsz egy közös képre anyukáddal... Négy hónapot sajnos egy héttel nem tudtam behozni. De mondjuk nem csak anyu színe menő, hanem a forma is 67 évesen. A bikini body örökérvényű nála és itt most lehetne jönni a »biztos a genetika« meg a »könnyű neki« szöveggel, de ez sajnos nem ilyen egyszerű. Az egészségtudatossága életvitelszerű és végig sportolta az egész életét, akárcsak én. A test pedig meghálálja” – írta posztjában a rúdtánc magyarországi meghonosítója, aki három Playboy-címlapon is feltűnt korábban. Alább újabb, lapozható posztja – szemlézi az Origo.