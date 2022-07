Köllő Babett imád új dolgokat kipróbálni, nemcsak a civil életben, de a tévés munkái miatt is gyakran van lehetősége mesteremberek keze által megszépülni - írja a Ripost.

A napokban folytatódik a Sztárban sztár leszek! 3. évadának válogatója, pontosabban már a középdöntőbe, az élőműsorba jutás a cél, így a versenyzők is mindent bevetnek.

Babett is nagyon készül a munkára és ahogy az Instagram-oldalán látható, a frizurája el is készült, de nem bízta a véletlenre, egy arckezelésre is befeküdt a csinos tévés.

A végeredmény tetszetős! Te mit gondolsz?