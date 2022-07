Luxus körülmények között született meg az Exatlon Hungary korábbi versenyzőjének, Nagy Daninak a második gyermeke. Feleségével már várták a nagy napot, de elmondásuk szerint mégis váratlanul jött. Május 20-án reggel elvitték nagyobb gyermeküket, Olivért a bölcsibe, hazaérve Ramóna leült egy bárszékre, egy meetingre készült, amikor elfolyt a magzatvize. Azonnal a magánkórház felé vették az irányt.

„1-1,5 órás volt a vajúdás. Fekve kezdtem el ugyanúgy vajúdni, mi Olinál. Volt kád is, de most nem választottuk a kádat, valamiért most nem volt kedvem beleülni. Meg azt ajánlotta a szülésznő is, hogy álljak fel és járkáljak, mert lejjebb kellett hogy csússzon Elíz. Igazából az egész vajúdás alatt járkáltam” – mesélte el a szüléstörténetet legújabb YouTube-videójában Ramóna.

Nagy Dani végig ott volt a felesége mellett. Folyamatosan vitte a folyadékot, szólt a tolófájásoknál, tartotta a Ramóna fejét.

Lehet, hogy elájulós típus vagy, vagy azt gondolod, hogy jobb berúgni közben a haverokkal, de ne! Legyetek ott az anyukák mellett, amikor szülnek. Ennél nagyobb segítséget nem tudsz neki adni!

– üzente a leendő apukáknak a korábbi exatlonos.

Ramóna elmondta, kislánya, Elíz nyakára duplán rá volt tekeredve a köldökzsinór, amit csak utólag tudtak meg.

Csak utólag mesélte el a szülésznő, hogy rá volt kétszer tekeredve. És jó, hogy ilyen gyorsan született meg, mert ebből gond is lehetett volna, de hála Istennek nem lett!– mesélte az édesanya.

A kölökzsinórt egyébként végül Nagy Dani vágta el - írja a Bors.