Berki Mazsi a Borsnak elárulta, bár most sűrű időszak elé néz, de mint ahogy korábban mindig, a családja most is nagy segítségére lesz. Főleg abban, hogy a kilenc hónapos kislányát biztos kezekben tudja a verseny idejére. Egyedülálló szülőként nincs könnyű dolga, bármennyire is nehéz szívvel tette meg a lépést, Emma hamarosan heti három napot bölcsődébe fog járni.

– Nagy dilemmát okozott, hogy elvállalja-e a szereplést a Dancing with the Stars műsorában?

– Nagyon nehéz volt döntenem.

A lelkemben nincs még tánc, de hogy is lehetne? Bár már biztos, hogy ott leszek, most sem könnyű.

Tudom, hogy Krisztián arra biztatna, vállaljam el. Nem is mondhatott volna mást az extrovertált személyiségével.

– Közel áll önhöz a táncművészet?

– Szerintem nagyon kifejező művészet. Abban, ahogy az ember táncol, sok minden benne van. De hogy hogyan fogok ebben jeleskedni, az még a magam számára is rejtély. Ez is a kultúra része, kár, hogy a mai ember már nem táncol. Én sem. De most fogok. Szerintem csodálatos eszköze az önkifejezésnek.

Bonyhádi Ferenc Mazsi partnere. Fotó: TV2

– Komoly felkészülési időszak vár önre. Ki lesz a segítségére a mindennapokban? Kire tudja bízni a kislányát, amíg a munka elszólítja otthonról?

– Most az egész család összefog, és az élet az utamba vezetett egy fiatal orvostanhallgató lányt, akire boldogan bízom Emmát. A gyermekem egyébként olyan nyitott és áldott kis lény, hogy rendben lesz ez is.

Emma egy nagyon jó bölcsődébe megy, heti három napot. Nehéz szívvel, de meg kell tennem ezt a lépést is, mert egyedülálló vagyok, aktív szülőkkel mögöttem. Nagy részben segítség nélkül kell megoldanom a dolgaimat.

Szerintem ezt többen átérzik, mert sokan élnek ilyen vagy más okokból egyedül. Ez egy nagyon más történet, amikor egyedül neveled a gyereked. Anyagilag és időbeosztásban is zsonglőrnek kell lenned. Nem akarok panaszkodni, de ez a helyzet picit sem egyszerű.

– Sajnos az internet jó eszköz az embereknek a támadáshoz, a negatív vélemények megformálásához. Van, aki nem tud azonosulni a döntésével, miért vállalta el ezt a szórakoztató műsort. Meg lehet ezt szokni, vagy egy idő után figyelmen kívül lehet hagyni a bántó megjegyzéseket?

– Azzal, hogy viszonylag nyitottan élem az életem, ez is hozzátartozik, de ezt sosem lehet megszokni. Rosszul esik, mert tőlem rendkívül távol áll a rosszindulat. Soha senki felett nem szoktam ítélkezni. Épp ezért nagyon bízom abban, hogy az efféle támadásokból egyre kevesebb lesz. Vannak, akik az ismeretlen dolgokra ellenségesen reagálnak, de ahogy megismerik az addig bírált személyt, oldódik az ellenállás is. A műsorban való szereplés nekem egy munka, de nem lep meg, hogy ítélkeznek felettem, megértem az idegenkedő érzést. Ennek ellenére valahogy azt érzem, hogy ez jó lesz.

Közel négy hónappal ezelőtt hunyt el Berki Krisztián. Fotó: Bors

– Ez egy verseny, milyen célt tűzött ki maga elé?

– Önmagam megismerése, az érzelmeimmel való találkozás, a hajlékonyságom megérintése a legfontosabb számomra a táncon keresztül. De végső soron a győzelem is motivál. Csak az a kérdés, hogy valójában mi a győzelem…

– Már négy hónapja lesz, hogy a férje elhunyt. Hogy van? A lelke, a szíve sebei gyógyulnak az idő múlásával?

– Még nagyon az elején vagyok.

Rengeteg kérdés, fájdalom, szomorúság és csalódottság van bennem, amihez a magány is párosul. Ugyanakkor Emma számomra a legnagyobb ajándék és vigasz.

Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire fiatalon egy ilyen nehéz helyzetbe kerülök. Hálás vagyok az Istennek, hogy erősebb vagyok, mint ahogy eddig gondoltam és csodálatos kislányunk született. Egy angyal, hihetetlen békével és türelemmel a pici szívében.