Tóth Andi, a Dancing With The Stars nyertese korábban Szabó Ádámmal járt, ám szakítottak. Új párja Marics Peti, aki mostanság a Valmar nevű formációval szórakoztatja a fiatalokat, nem mellesleg ügyesen szerepelt a Sztárban sztárban és látható lesz ősszel a TV2-n, az Ázsia Epresszben. Marics Peti most egy olyan videót tett ki Instagram-sztoriba, amelyen a vadóc énekesnő nyakát nyalogatja - írja az Origo.

Itt megnézheti még pár órán keresztül, alább meg egy pillanatkép az eseményről.