Hogy sport, sőt foci vonalon közelítsük meg a történetet, nem kis öngólt rúgott az a romániai rendőr, aki miután felismerte az erdélyi koncert turnén járó Curtist, elhitte, hogy most aztán hatalmas fogás előtt áll. Hiába szedték pozdorjává a rapper autóját, egy fija illegális szert, vagy eszközt sem találtak, mi több, Curtis a vérében sem utaztatott semmi üldözendőt. A nemvárt incidensről Ábrahám Róbert Talk44 című műsorában beszélt a rapper.

– Az a baj, hogy még mindig ott tart a román hatóság, hogy egy magyar szervezésű fesztiválon az egyetlen odavezető úton minden magyar, vagy székely embert igazoltat.

Nem tudom, hogy ez magyargyűlölet -e, de engem erre enged következtetni.

Rommá szedik a kocsit, velem drogtesztet is csináltattak, ami egyébként negatív lett, csak mondom! – kezdte a YouTube-on szombat este 18 órától teljes terjedelmében látható beszélgetésben Curtis, aki nem tagadja, hogy eljött a pillanat, amikor ő is kijött a sodrából.

– Egyébként az egyik rendőr biztos, hogy székely volt és meg is ismert. Akkor került elő a teszt... Egy ponton kezdtem felháborodni, vagyis elég ideges lettem. Szóvá is tettem, hogy ez biztosan azért van mert... Ekkor váltott is a csávó, hirtelen nagyon normális lett és mindjárt beszélt is magyarul. Végül még a jegyzőkönyvet is hozta, hogy lefordítja nekünk. Természetesen az került bele, hogy átnézték a kocsit, de nem találtak benne semmit és a teszt is negatív lett – magyarázta Curtis, aki ezt az incidenst leszámítva csodálatosan érezte magát Sepsiszentgyörgyön, ahol a közönség már a legújabb dalának szövegét is vele rappelte, sőt a kedvéért még a helyi focistadiont is kinyitotta egy ott dolgozó lelkes rajongója - írja a Bors.