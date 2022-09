Berki Krisztián édesanyja szerint a volt menye tudatos nő, aki semmit sem csinál véletlenül. Ha nyilvánosan megjelenik egy férfi oldalán, akkor pontosan tudja, hogy fel fogják ismerni.

– Senki sem akarja, hogy élete végégig egyedül legyen, de az, amit művel, bicskanyitogató!

– mondta indulatos hangon Krisztián édesanyja, Júlia asszony, majd így folytatta: – Sokszor én szégyenlem magam, ahogy megyek az utcán és látom az emberek tekintetében a sajnálatot irányomban… A szívem megszakad! Ez a nő úgy viselkedik, mintha Krisztián soha nem létezett volna. A fiam sírján még meg sem száradtak a virágok…. - mondta Krisztián édesanyja, aki azt is kifejtette, hogy szerinte miért viselkedik az özvegy így. Szerinte megtervezett lépésekről van szó, amivel Mazsi el akar érni valami - írja a Bors.

Botrányhős akar lenni

Berki Krisztián édesanyjánál most érezhetően betelt a pohár. A gyászoló édesanya szerint Mazsi provokatív viselkedése előre megtervezett, amivel célja van.

Én sokat gondolkodtam azon, hogy miért csinálja ezt. Ha szerelmes is lett, akkor az lenne az észszerű, ha bujkálna nem?

– kérdezi, majd meg is válaszolja a magának – Azért csinálja nyilvánosan, mert ugyanaz akar lenni, mint a fiam volt: botrányhős. Nem kérdés, hogy Krisztián is az volt, ebből élt, nem is olyan rosszul. Mazsi a fiam helyébe akar lépni, ezen dolgozik már egy ideje. Csak azt felejti el, hogy van két nagy különbség közte, és a fiam között. Krisztián egyéniség volt és bár nyereséget remélt, sosem gázolt volna át senkin.