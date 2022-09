Tavaly, augusztus utolsó hétvégéjén kelt egybe Majoros Péter Majka és Hajni. A sztárpár számos fotót és intim történetet megosztott a nagy napról, most azonban egy kisfilm került fel a YouTube-ra. A videós csapat egészen a kezdetektől végig kísérte az eseményeket az esküvő napján: megörökítették, hogyan készült a menyasszony és a vőlegény, felvételt készítettek arról a pillanatról is, amikor Majka először megpillantotta a fehér ruhában Dundikát, majd a táncparketten is elképesztő képsorokat forgattak.