Caramel felesége, Molnár-Szilágyi Szilvia hamarosan kétgyerekes édesanya lesz, a második babát pedig nagyon várja. Korábban elárulták, hogy több magzatot is elveszítettek, ezért is teszi őket olyan hálássá ez a terhesség. Az influenszer most friss fotón mutatta meg, mennyit nőtt a hasa, heteken belül megszületik a kisfia - írja az Origo.

