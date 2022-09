"Tetkói vannak és világít a foga/ A hangunktól zeng ma az utca meg a szoba/ Zavarna, de ő a körmét is belémvájhatja" - hangzik el a dalban, de a szexuális életükről is elhangzik egy intim információ: "Kylie a teste, de Palvin az arca/ Felül akar lenni mindig, mikor be van b.szva."