Mintegy 700 millió forintot érhet Oszter Sándor egykori diósjenői földi paradicsoma az ingatlanszakértők szerint. Nem csoda: az ingatlan többhektárnyi erős területet, egy halastavat, gazdasági épületeket, egy cselédházat és egy vadászkastélyt is magában foglal.

Még a színművész életében hatalmas társas összejöveteleket szerveztek itt, a halas ételeket a színész felesége, Failoni Donatella pedig közvetlenül a ház előtt kifogott uszonyosokból készítette. A házaspár egyetlen gyermeke, Alexandra is sok időt töltött ott. Az emlékek örökre megmaradnak a zongoraművész és az édesapja hivatását választott lány szívében, de a családfő tavaly ősszel bekövetkezett halála után be kellett látniuk, hogy nem tudják fenntartani az ingatlant.

„Nincs értelme fenntartani”

„Kedves barátaim! Eljött az idő, hogy eladjuk a diósjenői birtokot! Várom az érdeklődőket!” – írta a Facebookon Failoni Donatella. A Bors újságírói azonnal felhívták telefonon, hogy a döntésről megkérdezzék.

– Igen, eladjuk a házat, mert rájöttünk, hogy nincs értelme fenntartani. Rengetegbe kerül a fűtése is, pláne most, hiszen gázkazánunk van – mondta a zongoraművész. A színművész lánya, Oszter Alexandra is hasonlóan nyilatkozott. Ő annyit jegyzett meg, hogy az édesanyja sokat gondolkodott az eladáson.

A balatoni házba költözik az özvegy



Felmerülhet a kérdés, hogy hol fog ezek után lakni Oszter hitvese. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy leköltözik a család balatoni házába, ahol eddig is sok időt töltött, akár egyedül is. Annak idején viccesen meg is jegyezték, hogy a hosszú házasságuk egyik titka, hogy az év egy részét külön töltik.

Negyvenöt évet éltek boldogságban, és a köztük lévő köteléket a halál sem szakította el. Donatella a Borsnak korábban elmesélte, hogyan jár hozzá vissza szerinte a férje lelke.



– Gyakran berepül a házba egy madár. Akkor tudom, hogy ő az.

A birtok értékesítését egyébként már néhány évvel ezelőtt maga Oszter Sándor is fontolgatta. Ő 750 millió forintot kért volna a komplexumért, de nem talált megfelelő vevőt. A bevétel egy részéből egy rossz barát miatt szerzett 80 milliós adósságát szerette volna rendezni. Az ismerősnek segített hitelhez jutni, ám az illető nem fizette a részleteket, így a bank a kezességet vállalt színésztől követelte az összeget.



Nem volt végrendelete Oszternek

A színész még életében úgy nyilatkozott, hogy minden földi javát unokájára, Hunorra hagyja, ám az özvegy a lapnak nemrég elmondta: lánya és ő lettek az örökösök.

– Nincs végrendelet. Az a nagy helyzet, hogy az unokámra nem szállt semmi. A lányomra és rám maradt, viszont én lemondtam az én részemről Sandry (Oszter Alexandra – a szerk.) javára, tehát minden az övé.

Haszonélvezeti jogom van a balatoni és a diósjenői házra, de egyébként az utolsó fillérig mindent átruháztam rá – vallotta be a zongoraművész.