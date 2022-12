Andrei Mangrát a Dancing with the Starsban Gabriela Spanic-kal és Tóth Andival is összeboronálták a nézők. Bár mindkét esetben állította, hogy csupán baráti kapcsolatról van szó, a rajongók nem hagyták annyiban a dolgot. Folyamatosan arról pletykáltak, hogy többről lehet szó.

Andrei azonban most elárulta, mi az igazság a szerelemi életével kapcsolatban: mint kiderült, szíve egy ideje foglalt.

"Annyira magányos voltam idén, hogy kerestem egy társkeresőt"

- kezdte az Instagram-oldalán Andrei, aki bár nem mutatta meg, de szíve választottja a videó felvétele alatt is ott volt mellette.

"Miért igaz és miért működik?...

Forrás: Instagram

...Mert azt, aki csinálja ezt a videót, pont ott találtam" - tette hozzá a táncos a Ripost cikke szerint.