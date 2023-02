Már nem titok, hogy Csuti szívét egy gyönyörű nő, Bianka rabolta el. A 26 éves vidéki lány már több szépségversenyen is megfordult, nemrég diplomázott, és hamarosan a mesterképzést is elkezdi az egyetemen.

Bár eddig nem lehetett sokat tudni az üzletember választottjáról, a szépség most nyilvánossá tette az Instagram-oldalát. Nem csodálkozunk, hogy Csutinak is megakadt a szeme rajta.

Az üzletembert előszeretettel faggatják ki a rajongók az új párkapcsolatáról, hiszen még vajmi keveset árult el Biankáról. A legtöbbeket az foglalkoztatja, hogy mikor mutatja be a nyilvánosságnak is szíve választottját, de egyesek arra is kíváncsiak voltak, hogy Nina és Medox találkozott-e édesapjuk barátnőjével.

Hogy erre mit válaszolt Csuti, kiderül a Ripost cikkéből.