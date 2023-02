Február elején bombaként robbant a hír, hogy nincs mit tenni, véget ért Kucsera Gábor és Tápai Szabina házassága. A válásról az egykori kézilabdázó nyilatkozott az egyik hetilapnak, némiképp rejtélyesen a hűtlenséget is érintette, úgy fogalmazott, hogy „volt megcsalás is”, de arra nem tért ki, hogy pontosan ki volt a hűtlen fél - írja a Ripost.

Kucsera Gábor egészen ideáig mélyen hallgatott, most viszont megtörte a csendet. A Retro Rádió Sztársáv című műsorában beszélt először a magánéleti válságáról.

„Nyilván megvisel ez a helyzet, ami most itt köztünk, illetve a médiában kialakult. Ezt én szerettem volna elkerülni." – kezdte Kucsera Dj Dominique-nek, majd reagált a hűtlenségéről szóló pletykákra is.

„Olyan sztereotípiák jönnek le emberekről, és olyan pletykásak vagyunk. Ez régen is így volt, de most már, a mai világban mindenféle platformon kering a pletyka. Én hatalmas nagy küzdő vagyok, az én hátam mindent elbír. Lehet engem köpdösni, meg pocskondiázni, én ezt elbírom, ezt a sportból hoztam. Össze tudom rakni az agyam egy pillanat alatt. Egy sportolónak 24 órája van feldolgozni a kudarcot, utána menni kell tovább. Én is így próbálom most élni az életem” – fogalmazott a Sztársávban Kucsera, aki a magánéleti válság ellenére sem csügged, rengeteg terve van a jövőre nézve.

A teljes beszélgetés, itt: