Romániából nemcsak hétfő délután, de kedden is jelentettek rengéseket, a keddi ráadásul még az előzőnél is erősebb volt: 5,6-os a Richter-skála szerint. Epicentruma Lupény közelében, a magyar határtól 200 kilométerre volt.

Nem csoda, hogy ezt is többen érezték Magyarországon, főleg Békéscsaba közelében.

Az elsőnél még a szekrény is megmozdult, és a lábam alatt is éreztem a remegést, a mostaninál szinte semmit. Mikor icipicit úgy láttam, hogy megmozdult a csillár, és mondtam is a férjemnek, hogy mi ez, megint fölrengés van? De nem gondoltam komolyan. Aztán olvastam, hogy valóban azt éreztem megint

- mondta egy csabai asszony a Borsnak.

Egy másik nő is a csilláron vette észre a történteket:

Néztem, hogy megremegett a csillár, kérdeztem is, hogy mi folyik itt? Aztán tudtuk meg, hogy valószínűleg a romániai rengést észleltük. Az előzőből én semmit nem vettem észre, de akkor másik településen dolgoztam

- nyilatkozta a lapnak.

