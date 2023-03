Zimány Linda rendkívül elfoglalt, jogászként és influenszerként dolgozik, emellett van, hogy heti 6-szor is edz. A szépség a Borsnak mesélte el, miért is fontos számára a testmozgás, és pontosan mivel telnek a napjai.

Nagyon fontos számomra az egészségem megőrzése és a betegségek megelőzése. Most lehet megalapozni, hogy elkerüljük idős korban például a térd- és derékfájást. A derekam már nekem is elkezdett pár éve fájni, ekkor kezdtem a súlyzós edzések mellett piláteszre is járni, ami nagyon jól nyújt, és megdolgoztatja a mélyizmokat. Utóbbi nagyon fontos, főleg egy nőnek, akinek a testének fel kell készülnie egy baba kihordására –mondta Linda, akinek 2-es típusú diabétesze és pajzsmirigy-alulműködése miatt ajánlott mindennap mozogni.