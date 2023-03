A rapper és az egykori szépségkirálynő még gyerekük születése előtt szerettek volna mindenképp összeházasodni, ezért egy visszafogott kis ceremóniát tartottak. A házaspár eddig csak egy-két felvételt mutatott a nagy napról, ugyanis nem szerették volna beavatni a nyilvánosságot. Most Kulcsár Edina egy újabb felvételt tett közzé, ami a házasságkötő teremben készült róluk. A felvételen a család egy része is látható és az is, hogy Kulcsár Edinát szeretett nagymamája vezette az oltárhoz - írja az Origo.

A házasságkötésről készült felvételt a linkre kattintva lehet megnézni.