12. Ahol viszont bizonyosan nem fognak mostanában Micimackót látni, az Kína. Az országot vezető Hszi Csin-ping ugyanis az internetezők szerint módfelett hasonlít Micimackóra, ebből pedig mémek sora született, ami a kommunista államhatalom elleni tiltakozás eszközévé is vált. Mint ilyet pedig jól be is tiltotta a diktatúra cenzúrája, még netes keresőkifejezések formájában is.