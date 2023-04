A gyönyörű énekesnő Marics Petivel való szakítása óta igyekszik kizárni a rengeteg bántó kommentet, amit a közösségi oldalain kap – írja a Ripost.

Andi próbál nem foglalkozni a negatív dolgokkal, inkább lefoglalja magát. Legutóbb például kiderült, hogy visszatért a ringbe, és újra bokszkesztyűt húzott. Persze nem arról van szó, hogy profi bokszolónak áll, csak nagyobb kihagyás után újra kedvenc sportjának hódol.

A sok edzés mellett pedig kutyájával, Bailey-vel is igyekszik minél több időt tölteni. Legutóbb otthona kényelméből, szexi szettben, kockahasat villantva jelentkezett be imádott kutyusával, a kép pedig olyannyira elnyerte követői tetszését, hogy többen is megjegyezték a poszt alatt, hogy a Sztárban sztár zsűrijének tagja csak úgy „ragyog”.