Mint a hétfői Mokkában elárulta, főleg tavasszal és nyáron pörög fel nála a munka, ilyenkor pedig szinte képtelen leállni.

Pár hónapja azonban rémisztő élményben volt része.

Még 2022-ben egy hétvégi, rendkívül zsúfolt turné után annyira legyengült, hogy hazaérve képtelen volt kiszállni az autóból.

Ekkor határozta el, hogy a hétvégi munkákból jócskán visszavesz, hogy pihenni is tudjon. Férje, Schobert Norbi azt is megtiltotta neki, hogy vezessen, a vidéki turnékra most már sofőr viszi.

Rubint Réka azt mondta, nehéz volt megtanulnia, hogyan kell tényleg pihenni, és sokszor lelkiismeret-furdalása volt, ha nem csinált semmit - de szerencsére már kezd belejönni.