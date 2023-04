Jó viszonyt ápol egymással Liptai Claudia és Gesztesi Károly egykori felesége, Nikolett. Olyannyira jó a kapcsolatuk, hogy a műsorvezető gyerekét is rábízza az asszonyra.

Már nem is emlékszem, de talán Ádám vetette fel ezt az ötletet... Niki azóta egyre többször jön hozzánk, sokszor reggel is ő viszi Marcit az iskolába.

De össze sem lehet hasonlítani kettőnket! Én abszolút megengedő típus vagyok Nikihez képest, akinél talpraesettebb nőt nem ismerek. Nagyon következetes, és ha azt mondja, fél nyolckor indulnak, azt szigorúan be is tartják. És Marci imádja, ahogy Karcsiért is rajongott. De melyik gyerek ne lett volna oda, amikor a nagy és szerethető Shrek megjelenik nála!?" – mesélte Liptai Claudia a Story magazinnak, habár nem volt ez a kapcsolat mindig ilyen felhőtlen.

Persze, nem tagadom, átéltünk néhány szürreális és fájdalmas pillanatot is, amikor még egy telken laktunk.

Egyébként már akkor, amikor a lányunk megszületett, Karcsi vetette fel, hogy mit szólnék, ha Niki vigyázna néha Pankára. Arról szól sem lehet, mondtam neki, sőt, fel voltam háborodva, hogy juthat ilyesmi egyáltalán bárki eszébe. Pedig nem volt ez már akkor sem ördögtől való, ráadásul Niki Pankát az első pillanattól szeretettel fogadta, amiért nagyon hálás is vagyok neki. Persze, egy nagy adag bölcsesség kellett ahhoz mindkettőnk részéről, hogy belássuk, ha már úgy alakult, hogy Karcsinak tőlünk születtek gyermekei, akkor kit érdekel a büszkeség, itt már csak a gyerekek nyugalma és boldogsága számít" – mondta a színésznő.